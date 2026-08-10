Diyarbakır'da Şiddetli Rüzgar Ahırı Yıktı: 2 Çocuk Yaralandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yarımkaş Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ahırın duvarı yıkıldı ve çatısı çöktü. Olayda 2 çocuk ayaklarından hafif yaralanırken, ahırdaki bazı hayvanlar sahipleri tarafından kurtarıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilesinde şiddetli rüzgarda bir ahırın duvarları yıkılarak çatısı çöktü.
Kent genelinde şiddetli rüzgar nedeniyle günlük olumsuz etkilendi. Çınar ilçesi Yarımkaş Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ahırın duvarı yıkılmasıyla çatısı çöktü. Fırtına nedeniyle 2 çocuk, ayaklarından hafif yaralandı. Ahırda bulunan bazı hayvanlar sahipleri tarafından dışarı çıkarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı