Haberler

Diyarbakır’da kaçak kesim yerleri mühürlendi

Diyarbakır’da kaçak kesim yerleri mühürlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaçak hayvan kesim yerleri, denetimlerin ardından mühürlendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaçak hayvan kesim yerleri, denetimlerin ardından mühürlendi.

Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı çevresinde kaçak hayvan kesimi yapan mekanlar bir bir denetlendi. Denetimlerde mevzuata uygun olmadığı tespit edilen bazı kesim noktaları mühürlendi. Denetim öncesinde polis ekipleri, bölgede yaşanabilecek muhtemel olaylara karşı önlem aldı. Denetimlerin süreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye fiyatı 230 bin TL ama görüntüyü izleyen 'Mutlaka almalıyım' diyor

Fiyatı 230 bin lira ama görüntüyü izleyen "Mutlaka almalıyım" diyor
Belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık

Belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar
Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler

Tarlada insan avına çıktılar
Nişanlısı tahliye oldu, İrem Derici'den güvercinli paylaşım geldi

Nişanlısının tahliyesi sonrası İrem Derici'nin paylaşımına bakın

Beşiktaş'ın neden seçime gittiği ortaya çıktı

Süper Lig devinin neden seçime gittiği ortaya çıktı

Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı

Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı
Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu

Böylesi görülmedi! Teslim olan askerler uzun kuyruklar oluşturdu