Diyarbakır’da kaçak kesim yerleri mühürlendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaçak hayvan kesim yerleri, denetimlerin ardından mühürlendi.

Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı çevresinde kaçak hayvan kesimi yapan mekanlar bir bir denetlendi. Denetimlerde mevzuata uygun olmadığı tespit edilen bazı kesim noktaları mühürlendi. Denetim öncesinde polis ekipleri, bölgede yaşanabilecek muhtemel olaylara karşı önlem aldı. Denetimlerin süreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı