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Diyarbakır'da bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurunu görüntüledi

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Diyarbakır'da bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurunu görüntüledi
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Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarındaki tarihi On Gözlü Köprü yakınında dinlenen bir vatandaş, suda balık yakalamaya çalışan nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurunu görüntüledi. Uzun süre balık avlayıp yiyen su samuru, bir süre sonra gözden kayboldu.

Diyarbakır Dicle Nehri kenarında oturan bir vatandaş, suda balık yakalamaya çalışan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurunu görüntüledi.

Dicle Nehri üzerinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü yakınında dinlenen bir vatandaş, doğal güzellikleri kayda almaya çalışırken, kamerasına su samuru takıldı. Dicle Nehri içinde balık avlayıp afiyetle yiyen su samuru uzunca bir süre avlanmaya devam etti. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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