Diyarbakır'da tarihi çeşme harabeye döndü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde tarihi çeşme bakımsızlıktan harabeye döndü.

İlçenin kırsal Değirmendere Mahallesi'nde bulunan, kervan ve bölge halkının içme suyu ihtiyacını karşılayan asırlık çeşme, bakımsızlık sebebiyle yok olma aşamasına geldi. Osmanlı Devleti döneminde yapılan çeşmenin bugün bakımsızlıktan yok olma aşamasına geldiğini belirten köy sakinlerinden Halim Tunç, "Bu tarihi çeşme büyüklerimizin anlattıklarına göre ticaret yapan kervanlar ve bu civarlarda konaklayanlar için içme suyu ihtiyacının karşılandığı yer olarak kullanılmış. Bu çeşme ve kemer, uzun yıllar öncede köylülerimizin de su ihtiyacını karşılıyordu. Ancak aradan geçen uzun zamanın ardından çeşme maalesef artık tamamen terkedilmiş durumda. Bizler bu tarihi çeşmenin yetkililer tarafından hangi kuruma ait ise onarılıp aslına uygun olarak yeniden eski haline getirilmesini istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı