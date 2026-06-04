Diyarbakır'da anız yakanlara dekar başı 698 lira para cezası uygulanacak

Diyarbakır'da anız yakanlar hakkında dekar başı 698 lira 62 kuruş idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili olarak, çiftçilerin eğitilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlandığı ifade edildi. Açıklamada, kentte yaklaşık 7 milyon dekarlık tarım alanı varlığı ile ülkenin en önemli illeri arasında olduğuna değinilerek, "Bu alanın yaklaşık 5 milyon dekarlık kısmında da hububat tarımı (buğday, arpa, mısır, çeltik) yapılmaktadır. Hububat hasadından sonra tarlada kalan bitki artıklarına (sap, başak ekseni gibi) anız denilmektedir. Anız organik yapıya sahip olup, mutlak surette toprağa karıştırılmalıdır. Ancak ilimizde hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte anız yangınları görülmektedir. Anız yangınları toprak verimliliğini düşürmekte, toprakların zamanla çölleşmesine neden olmaktadır. Anız yangınları insanların ve hayvanların yaşam kalitelerini düşürmekte, zarar vermektedir. Evlerimizin içine kadar kül, duman girmekte toprağımız, hayvanlarımız, tüm doğa anız yangınlarından zarar görmektedir" denildi.

Anız yakılmasının engellenmesi ile ilgili eğitim yayım çalışmalarının her yıl eğitim ve yayım programına alınmakta, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü hatırlatılarak, "İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ve valilik tebliği ile anız yakılan alanların tespiti ve tutulan tutanakların cezai işlem için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilmesi görevi İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım Orman İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. Valilik tebliği ile anız yakılması yasaklanmış olup, yakanlar hakkında dekar başına 698,62 lira idari para cezası uygulanacaktır (Anız yakılan alan meskun mahallere veya orman ya da sulak alanlara bitişik ise bu ceza beş kat artmaktadır). Anız yangın ihbarı için de 112 aranacaktır" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı