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Diyarbakır Çüngüş'te yiyecek arayan kurt sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi'nde Fırat Nehri karşısında yiyecek arayan kurt sürüsü görüldü. Sürü, Erdal Karataş tarafından cep telefonuyla kaydedildikten sonra gözden kayboldu.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yiyecek arayan kurt sürüsü görüldü.

Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi'nde Fırat Nehri karşısında görülen kurt sürüsü, Erdal Karataş isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yiyecek arayan sürü, bir süre gezindi. Kurt sürüsü daha sonra gözden kayboldu. Erdal Karataş, ava gittiğini o esnada karşı taraftan gelen ses üzerine o yöne ilerlediklerini söyledi. Bölgede bir grup kurdun hareket halinde olduğunu gördüğünü kaydeden Karataş, o esnada kurt sürüsünü cep telefonu ile kaydettiğini ifade etti.

Coğrafi yapısı yüksek ve engebeli olan Çüngüş ilçesinde, birçok yaban hayvanı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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