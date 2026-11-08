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Diyarbakır Çermik'te mahalleliler Bayrak Mahallesi yolunu kendi imkanlarıyla onardı

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Diyarbakır Çermik'te mahalleliler Bayrak Mahallesi yolunu kendi imkanlarıyla onardı
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Diyarbakır Çermik'te Bayrak Mahallesi'nde bozulan mahalle yolu, mahalleliler tarafından kendi imkanlarıyla onarıldı. Geçen yıl bol yağış nedeniyle oluşan çukurlar beton harçla dolduruldu; ilgili kurumlara başvurulmasına rağmen çözüm çıkmayınca yol mahallelilerce onarıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bozulan köy yolu, köylüler tarafından onarıldı.

Bayrak Mahallesi'nin bozulan mahalle yolu, mahalleliler tarafından kendi imkanlarıyla onarıldı. Geçen yıl kış mevsiminin bol yağışlı geçmesinden dolayı yollarda oluşan çukurlar, beton harçlarla doldurularak onarıldı. Mahalle sakinleri ana yolla mahalle arasındaki yolda derin çukurlar oluştuğunu, bu çukurların araçlara zarar verip trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu, ilgili kurumlara başvurduklarını fakat herhangi bir çözüm olmadığı için yolu kendilerinin yaptıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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