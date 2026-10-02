Diyarbakır Bismil'de sel anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır Bismil'de sel anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak sonucu meydana gelen sel anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sokakların adeta göle döndüğü görülürken, ilçede cami minaresi, binaların çatıları ve tarım arazileri zarar görmüştü.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak sonucu meydana gelen sel anının görüntüleri ortaya çıktı.
İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada cami minaresi, binaların çatıları ve tarım arazileri zarar görmüştü. Fırtına anına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sokakların adeta göle döndüğü görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı