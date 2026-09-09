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Divanlı Kayalıkları heybetiyle göz kamaştırıyor

Divanlı Kayalıkları heybetiyle göz kamaştırıyor
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Yozgat’ın Saraykent ilçesindeki Divanlı Kayalıkları kat kat görüntüsü ve görkemli yapısıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

Yozgat'ın Saraykent ilçesindeki Divanlı Kayalıkları kat kat görüntüsü ve görkemli yapısıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçeye bağlı Divanlı Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneybatısındaki kayalıklar gerek manzarası gerekse doğa yürüyüşü için sakin ve huzurlu bir atmosfer sunuyor. Rüzgar ve su erozyonu ile zaman içerisinde oluşmuş olan kayalıklar antik döneme ait mağara ve mezar yapıları ile dikkat çekiyor.

Heybetli ve dik yamaç yapısıyla uzaktan dahi belirgin bir şekilde göze çarpan Divanlı Kayalıkları, yüzeylerindeki mağara girişleri ile de dikkat topluyor.

Kayalıkları görmek için ziyaret eden Sadullah Zanbak "Buraya gezmeye geldik. Burada kaya mezarlıkları mevcut. Roma dönemine ait olduğu söyleniyor. İçerisinde elma erik gibi meyve bahçeleri var. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Tarihi ve doğal güzelliklerin harmanlandığı Saraykent ve çevresindeki bu tür jeolojik yapılar, bölgenin doğa turizmi potansiyelini gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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