Didim'de Sıcaklık 30 Dereceyi Aştı: Altınkum Plajı Doldu Taştı
Aydın'ın Didim ilçesinde hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşarken, Altınkum plajı tatilcilerle dolup taştı. Hafta sonu kısa süreli yağışların ardından sıcaklıklar yeniden yükseldi ve vatandaşlar serinlemek için denize akın etti. Sıcak havanın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşarken Altınkum plajında adım atacak yer kalmadı.
Aydının turistik ilçesi Didim'de hafta sonunda kısa süreli yağışlar etkili olmasına rağmen, hava sıcaklıkları yeniden eski seviyeye geldi. İlçede hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşarken, ilçenin gözde plaji Altınkum ise dolup taştı. Sıcak havada bunalanlar soluğu deniz kenarında alırken, sıcaktan bunalan tatilciler kendilerini Didimin serin sularına bıraktı. İlçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı