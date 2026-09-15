Didim’de su ürünleri satış yerleri denetlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde perakende su ürünleri satışı yapan işletmeler, ilçe tarım ekipleri tarafından denetlenirken, işletmelere ilgili tebliğ kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, ilçede faaliyet gösteren perakende su ürünleri satış yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde satış noktalarında gerekli kontroller yapılırken, işletme yetkililerine yürürlükteki ilgili tebliğ hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler, su ürünlerinin mevzuata uygun şekilde satışa sunulması amacıyla gerçekleştirdiği kontroller kapsamında işletmelerde gerekli incelemeleri yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı