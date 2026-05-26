Haberler

Didim'de bayram boyunca veteriner denetimleri sürecek

Didim'de bayram boyunca veteriner denetimleri sürecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde Kurban Bayramı boyunca halk sağlığı ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için veteriner hekimler 7 gün 24 saat denetim yapacak. Vatandaşlara kurbanlık alımında 'Tarım Cebimde' uygulamasını kullanmaları önerildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, Kurban Bayramı süresince halk sağlığının korunması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında veteriner hekimler 7 gün 24 saat görev yaparak denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Aydın'ın Didim ilçesinde Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince alınan tedbirler kapsamında denetimler artırıldı. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 9 günlük bayram tatili boyunca ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin sahada aktif olarak görev yapacağı bildirildi. Açıklamada, halk sağlığının korunması, hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi ve kurbanlık hayvan hareketlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği vurgulandı. Yetkililer, kurbanlık hayvan alacak vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. Vatandaşların, kurbanlık hayvanlarını Kurban Komisyonları tarafından izin verilen yerlerden temin etmeleri ve kesim işlemlerini bu alanlarda yaptırmaları gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "Tarım Cebimde" mobil uygulaması üzerinden hayvanların küpe numarası sorgulanarak, ırk, yaş ve cinsiyet bilgilerinin kontrol edilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir Kurban Bayramı geçirmesi için ekiplerin bayram boyunca 7 gün 24 saat görev başında olacağını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

VakıfBank'ta bir devir sona erdi

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor

Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'de ilk büyük toplantı! Tarih belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de 'maaşlar donduruldu' iddialarına yanıt

Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddiasına yanıt
ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

Tarihe geçen güzellik kraliçesi kırmızı araçla halkı selamladı
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

Şafak vakti gözaltına alınan başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti