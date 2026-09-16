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Didim’de denizde sıkı denetim, dalgıçlar da görev aldı

Didim’de denizde sıkı denetim, dalgıçlar da görev aldı
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Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde balıkçı tekneleri kontrol edilirken, belge ve ürün incelemeleri dalgıçların da katılımıyla gerçekleştirildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde balıkçı tekneleri kontrol edilirken, belge ve ürün incelemeleri dalgıçların da katılımıyla gerçekleştirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde su ürünleri kontrol ekipleri tarafından denizde gerçekleştirilen denetimde, bölgede faaliyet gösteren balıkçılar kontrol edildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince balıkçı tekneleri tek tek kontrol edilirken, çalışmalara dalgıçlar da eşlik etti. Su üstüne ve altında yapılan denetimlerde balıkçıların belgeleri ile teknelerde bulunan su ürünleri kontrol edildi. Ayrıca hamsi kotaları da takip edilerek balıkların boy ölçümleri yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kontroller sırasında balıkçılara, 6/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile 6/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kapsamında uygulanması gereken kurallar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin, su ürünleri avcılığının ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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