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Köknar Mahallesi'nde Dereye Düşen Yavru Boz Ayı Kurtarıldı

Köknar Mahallesi'nde Dereye Düşen Yavru Boz Ayı Kurtarıldı
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Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Köknar Mahallesi'nde dereye yuvarlanarak düşen yavru boz ayı, vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Mavi branda yardımıyla dereden çıkarılan yavru ayı, sağlık kontrolleri ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Köknar Mahallesi'nde dereye yuvarlanarak düşen yavru boz ayı, vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı.

Köknar Mahallesi'nde vatandaşlar, evlerini talan eden, bahçelerine ve kovanlarına zarar veren ayının derede mahsur kalmasına gönülleri el vermedi. Dere yatağında mahsur kalan yavru boz ayıyı fark eden yöre halkı, jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler ve vatandaşlar, dere yatağında bulunan yavru ayıyı kendi imkanlarıyla mavi branda içerisine alarak güvenli bir şekilde dereden çıkardı. Yavru boz ayı, gerekli kontrollerinin ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Yetkililer tarafından bakımı ve sağlık kontrolleri yapılacak olan yavru ayının, yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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