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Denizli OSB personeline çevre farkındalık ve sıfır atık eğitimi verildi

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Denizli OSB personeline çevre farkındalık ve sıfır atık eğitimi verildi
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Denizli OSB Müdürlüğü, personelin çevre bilincini geliştirmek ve sıfır atık farkındalığını artırmak amacıyla eğitim düzenledi. Eğitimde atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm ve çevre dostu uygulamalar anlatıldı; kaynakların verimli kullanımına dikkat çekildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından personelin çevre bilincinin geliştirilmesi ve sıfır atık uygulamalarına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla çevre farkındalık ve sıfır atık eğitimi düzenlendi.

Denizli OSB Çevre Yönetim Temsilcisi Çevre Mühendisi Şeyma Hasret Kapdı tarafından gerçekleştirilen eğitimde; çevrenin korunması, atıkların kaynağında doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşümün önemi, sıfır atık yaklaşımı ve günlük çalışma hayatında uygulanabilecek çevre dostu uygulamalar hakkında personele bilgi verildi. Eğitim kapsamında, doğal kaynakların verimli kullanılması ve atık oluşumunun azaltılmasına yönelik bireysel ve kurumsal sorumluluklara da dikkat çekildi.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, çevre bilincinin sürdürülebilir bir üretim anlayışının temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Sanayinin gelişimini çevresel sorumluluklarımızla birlikte ele alıyor, bölgemizde sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığını kurumsal kültürümüzün önemli bir parçası olarak görüyoruz. Çevre farkındalık ve sıfır atık eğitimi ile personelimizin günlük çalışma süreçlerinde çevrenin korunmasına yönelik farkındalığını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kaynakların verimli kullanılması, atıkların doğru yönetilmesi ve geri dönüşümün yaygınlaştırılması konusunda atılacak her adımın sürdürülebilir bir gelecek açısından değer taşıdığına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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