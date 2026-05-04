Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Denizli'de geçtiğimiz hafta mevsim normalleri üzerine çıkan hava sıcaklıkları yerini kar ve soğuk havaya bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu.

Geçtiğimiz haftayı mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklılarıyla geçiren Denizli'de, dün öğle saatlerinden itibaren yaşanan ani sıcaklık düşüşü vatandaşları şaşırttı. Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Denizli'nin merkez ilçelerinin yüksek kesimleri başta olmak üzere Buldan, Babadağ, Acıpayam, Çal, Serinhisar, Çameli, Çivril, Kale ve Beyğaç'ta gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı, Mayıs ayında soğuk kış günlerini aratmadı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli - Antalya ve Denizli - Muğla karayollarında zaman zaman araç kuyrukları uluştu. Trafik ekipleri, turizm güzergahı olan bu yollarda kazaların yaşanmaması için önlem aldı.

Gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, kentin birçok bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Başta yeni filiz veren asmalar olmak üzere meyveye dönmek üzere olan ağaçların karla kaplanması ve ani sıcaklık düşüşü üreticileri endişelendirdi. Bölgenin önemli üzüm üretim merkezleri olan Çal ve Buldan'da bugün tarım arazilerinde inceleme yapılacağı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
