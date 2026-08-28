Denizli'ye Fırtına Uyarısı: Yarın Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için yarın sabah saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarıya göre, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 09.00'dan itibaren Denizli genelinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hızının saatte 50 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, aynı gün saat 19.00'a kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı