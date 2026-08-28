Denizli'ye Fırtına Uyarısı: Yarın Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için yarın (29 Ağustos 2026 Cumartesi) sabah saat 09.00'dan akşam 19.00'a kadar geçerli olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın kuzey yönlerden saatte 50-70 kilometre hıza ulaşması beklenirken, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için yarın sabah saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarıya göre, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 09.00'dan itibaren Denizli genelinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hızının saatte 50 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, aynı gün saat 19.00'a kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.
Meteoroloji; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.