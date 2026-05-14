Denizli'nin afetlere karşı hazırlıkları gözden geçirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Denizli'de yapılan yerel düzey tatbikata Vali Yavuz Selim Köşger başkanlık etti. Afet riskleri ve hazırlık süreçlerinin önemi vurgulandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Denizli'de bugün icra edilen Denizli Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.

Tatbikatın başlangıcında bir konuşma gerçekleştiren Vali Yavuz Selim Köşger, ülkemizin; başta deprem olmak üzere çok sayıda afet riskini barındıran bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çekerek olağanüstü durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Hazırlık süreçlerinin sürekli güncel tutulması gerektiğini ifade eden Vali Köşger açıklamasında, gerçekleştirilen tatbikatların büyük önem taşıdığını ifade ederek gerçeğe yakın senaryolar eşliğinde uygulamalı çalışmalar yapılacağını kaydetti. Vali Köşger, "Ülkemizdeki afet risklerini yönetecek şekilde hazırlıklı olmamız lazım. Bugün ne kadar hazırlıklıyız, kurumlarımız ne kadar hazırlıklı; AFAD bu konuda ne kadar yetkin ve yeterli, koordinasyon konusunda, eşgüdüm konusunda ne kadar yeterli bir denemesini yapmış olacağız." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
