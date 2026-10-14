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Denizli Buldan-Manisa Sarıgöl yolu çöktü, iki ilçe arasındaki tek bağlantı kapandı

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Denizli Buldan-Manisa Sarıgöl yolu çöktü, iki ilçe arasındaki tek bağlantı kapandı
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Denizli'nin Buldan ilçesi ile Manisa'nın Sarıgöl ilçesini bağlayan karayolunda, altyapı çalışmaları sürerken sağanak yağışın ardından çökme meydana geldi. İki ilçe arasındaki tek bağlantı yolu kullanılamaz hale gelirken ulaşım kesildi, bölgede onarım çalışmaları başlatıldı.

Buldan- Sarıgöl karayolunda, devam eden altyapı çalışmaları sırasında sağanak yağışın ardından çökme meydana geldi. İki ilçe arasındaki tek bağlantı noktası olan yol tamamen kullanılamaz hale gelirken, bölgede onarım çalışmaları sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesi ile Manisa'nın Sarıgöl ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, sağanak yağışların ardından çökme meydana geldi. Altyapı çalışmaları nedeniyle bir süredir yapımı devam eden yolun çökmesiyle iki ilçe arasında ulaşım kesildi. Çökme öncesinde altyapı çalışması için bariyerlerle kapatılan Buldan ile Sarıgöl arasındaki tek bağlantı noktası olan güzergahta sürücüler bariyerleri kenara çekerek yolu kullanmaya devam ettiği öğrenildi. Yaşanan çökme sonrası yol tamamen kullanılamaz hale gelirken, bölgede onarım çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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