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Deniz ulaşımına poyraz engeli

Deniz ulaşımına poyraz engeli
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Marmara Denizi’nde etkisini artıran poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Marmara Denizi'nde etkisini artıran poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı yük gemileri ve tankerler güvenli seyir için Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kalırken, balıkçılar da denize açılamadı.

Kentte zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan poyraz, denizde dalga boyunu yükseltti. Olumsuz hava şartları nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı toplam 9 yük gemisi ile tanker, hava şartlarının düzelmesini beklemek üzere Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük balıkçı tekneleri de limanlardan çıkış yapamadı. Balıkçılar, poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden denize açılmayı planladıklarını belirtti.

Meteorolojik tahminlere göre poyrazın önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer denizcileri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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