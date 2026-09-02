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Bursa Sahillerinde Müjde: 24 Plajdan 20'si İyi Kalite Suya Sahip

Bursa Sahillerinde Müjde: 24 Plajdan 20'si İyi Kalite Suya Sahip
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Deniz sezonunun sona ermesine yakın Bursa'nın Marmara Denizi ve İznik Gölü kıyısındaki plajlarından sevindirici haber geldi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün Ağustos ayı ikinci tur ölçümlerinde, Mudanya, Gemlik, Karacabey ve İznik Gölü kıyısındaki 24 plajdan 20'sinin 'iyi kalite su'ya, 4'ünün ise 'orta kalite su'ya sahip olduğu belirlendi. Analiz sonuçları, tüm plajların denize girilebilir durumda olduğunu gösterdi.

Deniz sezonunun bitmesine yakın Bursa'nın sahillerinden sevindiren haber geldi.

Bursa'da Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan ağustos ayı ikinci tur ölçümlerinde 24 plajın sonuçları açıklandı. Analizlerde plajların genelinde iyi kalitede suya sahip olduğu açıklandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Gemlik'te 8, Mudanya'da 9 ve Karacabey'de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı. Yapılan analizlerde alınan numunelerin 20 plajda değerlerin altında, 4 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi. Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa " iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa "orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" tespitlerine yer veriliyor.

Bursa'nın "iyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:

"Gemlik: Büyükkumla Halk Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Kadınlar Plajı, Gemsaz Halk Plajlarında 'iyi kalite su' iken Narlı Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, 'orta kalite su'

Mudanya: Altıntaş Halk Plajı, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı, B.B.B. Eğerce Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajı 'iyi kalite su' iken Coşkunöz Plajı ve Kumyaka Halk Plajı 'orta kalite su'

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı ve Kurşunlu Halk Plajları plajlarında 'iyi kalite su'

İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Orhangazi Halk Plajı ve Darka Tatil Köyü'nde 'iyi kalite su' olarak belirlendi"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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