Demirözü'nde Öğretmenevi İnşaatında İnceleme
Bayburt'un Demirözü ilçesinde yapımı devam eden Öğretmenevi inşaatı, Kaymakam İbrahim Zahid Ahat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem tarafından incelendi. 28 oda ve 50 yatak kapasiteli olacak tesisin, ilçenin konaklama ihtiyacına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde yapımı devam eden Öğretmenevi inşaatında inceleme gerçekleştirildi.
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ile birlikte inşaat alanını dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tamamlandığında 28 oda ve 50 yatak kapasitesine sahip olması planlanan Öğretmenevi'nin, ilçenin konaklama ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Yetkililerden inşaatın mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ahat, çalışmaların planlanan doğrultuda sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.