Malatya'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi
Malatya'nın Darende ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.
Malatya'nın Darende ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altında olan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.
Olay, Darende ilçesine bağlı Hisarkale Mahallesi mevkiindeki dağlık alanda yaşandı. Doğal yaşam alanlarında sürü halinde dolaşan yaban keçileri, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bir süre dağ yamacında otlayan yaban keçileri, çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken, daha sonra yüksek kesimlere doğru ilerleyerek gözden kayboldu. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı