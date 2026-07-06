Haberler

Malatya'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

Malatya'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Malatya'nın Darende ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altında olan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Olay, Darende ilçesine bağlı Hisarkale Mahallesi mevkiindeki dağlık alanda yaşandı. Doğal yaşam alanlarında sürü halinde dolaşan yaban keçileri, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre dağ yamacında otlayan yaban keçileri, çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken, daha sonra yüksek kesimlere doğru ilerleyerek gözden kayboldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada

17 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Gündem yaratacak FETÖ detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu maça yürek dayanmaz! 5 gol, 1 kırmızı kart ve kazanan İngiltere

Bu maça yürek dayanmaz! 5 gol, 1 kırmızı kart ve işte kazanan
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
Trump'ın Ankara programı netleşti! Dikkat çeken Anıtkabir kararı

Trump'ın Ankara programı netleşti! Dikkat çeken Anıtkabir kararı
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Tarkan yaza imaj değişikliğiyle girdi

Tarkan'dan yıllar sonra radikal değişim
Hatay'da ağaca asılı halde cesedi bulunan şahsın kimliği belirlendi

Ağaca asılı halde bulunmuştu! Kimliği belli oldu
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti