Haberler

Dalgaların kuşu martılar, denize kıyısı olmayan Erzurum’a misafir oldu

Dalgaların kuşu martılar, denize kıyısı olmayan Erzurum’a misafir oldu
Güncelleme:
+28 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahillerin simgesi martılar Erzurum’u mesken tuttu, deniz kokusu ve martı sesleri zirveye taşındı.

Sahillerin simgesi martılar Erzurum'u mesken tuttu, deniz kokusu ve martı sesleri zirveye taşındı. Erzurum'da ezber bozan bu misafirlik ve beraberinde gelen görsel güzellik görenleri hayrete düşürüyor.

Erzurum-Ilıca Yolu üzerinde yapımı devam eden 'Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı'nın inşaat alanında görülen martılar, zaman zaman görsel güzellikleri de beraberinde getiriyor. Soğuğu, kışı ve karı ile bilinen Erzurum'da yaşayan martıların önümüzdeki günlerde göç etmesi beklenirken, beslenme alanı olarak şehir çöplüğünü seçtikleri biliniyor.

Genellikle engin denizlerin, köpüklü dalgaların ve sahil kentlerinin sembolü olarak bilinen martılar, bu kez denizden kilometrelerce uzakta, Doğu Anadolu'nun zirvesinde ortaya çıktı. Üstün adaptasyon yetenekleri sayesinde yiyecek bulabildikleri her ekosisteme uyum sağlayabilen bu akıllı kuşlar, son günlerde Erzurum'u adeta mesken tuttu. Kentte sürü halinde görülen yüzlerce martı, vatandaşlar tarafından hayret ve hayranlıkla izleniyor.

Ezber bozan bu misafirliğin arkasında ise martıların gelişmiş hayatta kalma ve beslenme stratejileri yatıyor. Deniz yerine karasal alanlardaki kolay yiyecek kaynaklarına yönelen akıllı kuşların, Erzurum'da beslenme üssü olarak şehir çöplüğünü seçtikleri biliniyor. Çöplükte karınlarını doyuran martılar, günün geri kalanında ise park alanlarında ve sulak bölgelerin yakınlarında mola veriyor. 'Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı'da bunlarda birisi. Şehir girişinde ve stadyumun yanı başında halen yapımı devam eden ve havuzları su ile dolu parkta yüzlerce günün yorgunluğunu atmaya çalışıyor.

Uzmanlar, martıların sert kış şartlarıyla bilinen Erzurum'da kalıcı olmayacağını, burayı geçici bir durak ve beslenme istasyonu olarak kullandıklarını belirtiyor. Önümüzdeki günlerde havaların soğumasıyla birlikte bu beyaz kanatlı misafirlerin daha sıcak bölgelere doğru göç yolculuğuna devam etmesi bekleniyor. Erzurumlular ise deniz kokusunu ve özledikleri martı sesini ayaklarına kadar getiren bu büyüleyici misafirlerin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Erzurum'da son zamanlarda artan martılar hakkında vatandaş Dilara Polat, "Deniz kenarındaymış gibi bir hissiyat veriyor, sanki bir vapurda ilerliyormuş gibi. Martı seslerini duymak bu açıdan çok mutluluk verici. Deniz olmayan şehrimizde martı sesleri de bize heyecan veriyor" dedi.

Martıların bir takım mesajlarda verdiğini belirten Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, "Doğanın bir yeni yapılanması gibi de algılayabiliriz bunu. Şehrimize renk kattılar. Beyaz örtünün yoğun olduğu şehrimizde binlerce beyaz martının olması sevindirici bir görüntü meydana getirdi. İnşallah burayı yuva yaparlar. Yeni misafirlerimiz hayırlı uğurlu olsun, onları çok sevdik" diye konuştu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ise, "Kim demiş ki 2000 rakımda hatta 3000 rakımda martı olmaz diye? Erzurum'un yaylasında martılara rastlarsanız şaşırmayınız. Çünkü Erzurum Fırat'ın doğduğu bir yayladır ve buradan çıkan sular Karasu, Erzurum Ovası'nda muazzam bir sazlık oluşturur. Bu sazlıkta yaklaşık 250 çeşit kuş vardır. Bu kuşlardan en önemlilerinden biri de martılardır. İsmi martıdır veya daha özel ismi vardır onu bilemiyoruz, halk martı der" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı

Açık provokasyon! Cuma namazını karıştırmaya kalktı
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

Üniversite hastanesinde skandal: Görenler neye uğradığını şaşırdı

Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

Sahibini tanımayan yok, fiyatı servet değerinde
Filo Jet faciasında kan donduran görüntü! Kayıp yolcunun ailesine gönderdiği son video ortaya çıktı

Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş
Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı

Yolda yürürken kalp krizi geçirdi! Türk polisi böyle kurtardı
CHP'li Gürsel Erol'dan Murat Kurum'a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı

CHP'li vekil bakanı öve öve bitiremedi: Emsali görülmemiş
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı