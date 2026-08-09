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Munzur Vadisi'nde dağ keçileri kamerada

Munzur Vadisi'nde dağ keçileri kamerada
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Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçilerinin kayalıklardan atladığı anlar görüntülendi.

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçilerinin kayalıklardan atladığı anlar görüntülendi.

Tunceli'nin önemli doğal alanlarından Munzur Vadisi'nde, ünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri görüntülendi. Vadinin sarp ve kayalık kesimlerinde ilerleyen dağ keçileri, zorlu arazi şartlarına rağmen çevik hareketleriyle dikkat çekti. Keçilerin kayalık yamaçlardan peş peşe atlayarak ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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