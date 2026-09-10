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Çüngüş’te üzüm hasadı

Çüngüş’te üzüm hasadı
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Üzüm üretimi ile meşhur Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde hasat başladı.

Üzüm üretimi ile meşhur Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde hasat başladı.

Çınar Mahallesi'nde mevsimin ilk şire üzümü hasadı yapıldı. Coğrafi tescilli boğazkere üzümü ile tanınan Çüngüş'te, öküzgözü, şire, boğazkere, Çüngüş ağını, vanki, tanebi gibi birçok üzüm çeşitleri yetiştiriliyor. İlçede yetiştirilen üzümler, yaş meyve olarak tüketiminin yanında, pestil, pekmez, helva, sucuk yapılarak kış mevsiminde tüketiliyor. İlçede üretilen üzümler, Çüngüş, Çermik ve civardaki il ile ilçelerde de satılıyor.

Her yıl ilçede kerge ve üzüm festivali düzenlenerek, Çüngüş üzümlerinin tanıtımı yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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