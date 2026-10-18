Çorum'da sıcaklık düşünce sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer azaldı

Çorum'da sıcaklık düşünce sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer azaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da hava sıcaklığının düşmesiyle kent merkezinde sis etkili oldu. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda görüş mesafesi yer yer azalırken, sis özellikle ulaşım güzergahlarında etkisini hissettirdi ve sürücülerin trafikte dikkatli olması önem kazandı.
Çorum'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezinde sis etkili oldu.
Çorum'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından oluşan sis, kentin farklı noktalarında etkisini gösterdi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda görüş mesafesi yer yer azalırken, sis özellikle ulaşım güzergahlarında etkisini hissettirdi. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları önem kazandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı