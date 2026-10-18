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Çorum'da sıcaklık düşünce sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer azaldı

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Çorum'da sıcaklık düşünce sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer azaldı
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Çorum'da hava sıcaklığının düşmesiyle kent merkezinde sis etkili oldu. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda görüş mesafesi yer yer azalırken, sis özellikle ulaşım güzergahlarında etkisini hissettirdi ve sürücülerin trafikte dikkatli olması önem kazandı.

Çorum'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezinde sis etkili oldu.

Çorum'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından oluşan sis, kentin farklı noktalarında etkisini gösterdi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda görüş mesafesi yer yer azalırken, sis özellikle ulaşım güzergahlarında etkisini hissettirdi. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları önem kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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