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Çocuklardan iklim değişikliğine karşı farkındalık etkinliği

Çocuklardan iklim değişikliğine karşı farkındalık etkinliği
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Ordu’da, COP31 hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlenirken, programda vatandaşlara da çeşitli tohumlar dağıtıldı.

Ordu'da, COP31 hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlenirken, programda vatandaşlara da çeşitli tohumlar dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ceren Özdemir Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara; iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında bilgiler aktarıldı. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği programda, vatandaşlara da tohum dağıtımı yapıldı.

Türkiye Çocuk Hakları Komitesi Danışma Kurulu Kız Koordinatörü Rukiye Rümeysa Yeniyıldız, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın (COP31) bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirileceğini söyledi. Konferansın dünyanın 190 ülkesini bir araya getireceğini belirten Yeniyıldız, organizasyonun Türkiye'nin iklim diplomasisini dünyaya tanıtması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Ordu'da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Yeniyıldız, "Çünkü iklim değişikliği aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir. Bu nedenle halkımızı bilgilendirdik. Yaptığımız çalışmalardan da stant açarak tanıtımını yaptık" dedi.

Proje hakkında bilgilendirilerek kendisine tohum hediye edilen Aysima Guguk ise etkinliğin bilgilendirici olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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