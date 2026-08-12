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Bayburt'ta Çımağıl Grup Yolunda Modern Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Bayburt'ta Çımağıl Grup Yolunda Modern Asfalt Çalışmaları Sürüyor
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Bayburt'ta Çımağıl grup yolunda güvenli, konforlu ve dayanıklı bir ulaşım için bakım ve onarım çalışmaları finişerle asfalt serimi yapılarak devam ediyor. Vali Mustafa Eldivan çalışmaları inceledi ve il genelinde yol yapım faaliyetlerinin program dahilinde süreceğini, hizmetlerin Bayburt'a hayırlı olmasını diledi.

Çımağıl grup yolunda, yolun daha güvenli, konforlu ve dayanıklı hale getirilmesine yönelik yürütülen bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde, yolun asfalt seriminin modern yol yapım tekniklerinden biri olan finişerle gerçekleştirildiği, çalışmaların daha kaliteli, dayanıklı ve güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturacak şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Çalışmalar kapsamında yol yüzeyinin yenilenmesi, ulaşım konforunun artırılması ve yolun daha uzun ömürlü hale getirilmesine ilişkin bakım ve onarım işlemleri yürütülüyor.

Ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımına katkı sağlayacağını belirten Vali Eldivan, il genelinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini kaydetti.

Vali Eldivan, çalışmalarda görev yapan personele kolaylık dileyerek yürütülen hizmetlerin Bayburt'a hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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