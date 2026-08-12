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Anne ve Oğlu Ayı Sesinden Kaçtı

Anne ve Oğlu Ayı Sesinden Kaçtı
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Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Koyuncular köyünde gece karanlığında duydukları sesten şüphelenip dışarı çıkan anne ile oğlu çevreden gelen ayının sesisin duyar duymaz eve kaçtı.

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Koyuncular köyünde gece karanlığında duydukları sesten şüphelenip dışarı çıkan anne ile oğlu çevreden gelen ayının sesisin duyar duymaz eve kaçtı.

Gece saatlerinde dışarıdan gelen tıkırtılar üzerine ellerinde fenerle ne olduğunu anlamak için avluya inen anne ile oğlu, karanlığa doğru temkinli adımlarla ilerlemeye başladı. Ancak tam etrafı kolaçan ettikleri sırada gecenin sessizliğini yırtan bir ayı sesi yankılandı. Ayının "Ben buradayım, siz nereye?" dercesine verdiği bu sesli uyarının ardından olanlar oldu. Saniyeler önce "Kim var orada?" edasıyla etrafı inceleyen anne ile oğlu, sesin şiddetiyle neye uğradığını şaşırarak arkalarına bile bakmadan eve doğru kaçtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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