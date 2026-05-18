Haberler

Çermik'te turizm hareketliliği başladı

Çermik'te turizm hareketliliği başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde turizm sezonu açıldı. Sinek Çayı kanyonu, Gelincik Dağı, tarihi Haburman köprüsü ve şelaleler gibi doğal ve tarihi güzellikler yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, kral yolu üzerinde yürüyüş etkinliği düzenledi.

Tarihi ve doğa güzellikleri ile ünlü, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde turizim sezonu açıldı.

İlçede bulunan tarihi mekanlar ve doğa güzellikleri, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sinek Çayı kanyonu, Gelincik Dağı, Artuklu eseri, tarihi Haburman köprüsü, Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri, Çermik kaplıcaları en çok ziyaret edilen mekanların başında geliyor. Gezi ve spor kulüpleri, ilçeye turlar düzenleyerek, tarihi bir yolculuğa çıkıp, doğa güzelliklerini keşfetme fırsatı bulabiliyor. Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından tarihi kral yolu Gaban üzerinde bulunan Şeyhandede ve Yabanardı Şalelalelerine yürüyüş etkinliği düzenlendi. Kulüp Başkanı Ali Alioğlu gezi ile ilgili açılamada bulunurken, "Tarihi kral yolu üzerinde bulunan Yabanardı ve Şeyhandede Şelalesi arasında bundan bu bölgede yaklaşık 40 kişilik bir ekip ile yürüyüşümüzü başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Kral yolu; 351 kilometre ve 32 rotadan oluşuyor. Kral yolunun bir etabı olan Yabanardı ve Şeyhandede şelalesi bizim için macera parkı diye kabul ettiğimiz bir parkur niteliğindeydi. Vadi boyunca sulak alanlardan geçiş yapan ekibimiz oluşan küçük şelaleler eşliğinde yürüyüşleri gerçekleştirdi. Her hafta düzenli olarak faaliyet gerçekleştiren kulübümüz özellikle bu bölgeleri doğa sporları açıdan elverişli olmasından dolayı tercih ettiği bir rotadır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış

İki efsane birbirine girdi! Sahnede öyle sözler söyledi ki...
Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Dürbünü eline alıp talimatı verdi
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip resmen uçmaya başlıyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan yumruklu kavgada fenalaşıp, öldü

Arazi kavgası can aldı: 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan 'AK Parti'ye geçecek' iddialarına cevap

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Sözleriyle alandakileri coşturdu
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar