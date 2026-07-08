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Çermik'te mahalle yolu muhtar ve vatandaşlar tarafından onarıldı

Çermik'te mahalle yolu muhtar ve vatandaşlar tarafından onarıldı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Pamuklu Mahalle yolu, kış yağışlarıyla oluşan derin çukurlar nedeniyle muhtar ve mahalle sakinleri tarafından sıcak asfaltla onarıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Pamuklu Mahalle yolu muhtar ve mahalle sakinleri tarafından onarıldı.

Kış mevsiminin yağışlı geçmesinden dolayı mahalle yolunda oluşan derin çukurlar, vatandaşlar tarafından temin edilen sıcak asfaltla onarıldı. Mahalle sakinlerinden Ramazan Tekdemir, yollarında derin çukurlar oluştuğunu, bu çukurların kazalara davetiye çıkarttığını belirterek, durumun araçlara zarar verdiğini, kendilerinin de yolları onardıklarını söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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