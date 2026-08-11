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Çay'da Besilik Hayvanlarda Sağlık Kontrolleri Yapıldı

Çay'da Besilik Hayvanlarda Sağlık Kontrolleri Yapıldı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, besilik hayvan ithalatı kapsamında ilçeye getirilen hayvanların sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla hayvanlardan numune aldı, şap aşılaması yaptı ve tüberkülin testleri uyguladı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde besilik hayvan ithalatı ve çerçevesinde ilçeye getirilen hayvanların sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Çay ilçesine getirilen besilik hayvanların tespit ve sağlık kontrolleri yapıldı.

Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, hastalık taramaları cerce hayvanlardan numuneler alınırken, şap aşılamaları yapıldı ve tüberkülin testleri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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