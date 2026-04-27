Çatıya takılan kuşu itfaiye kurtardı

Erzincan'da bir apartmanın çatı kısmında ipe takılan kuş, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.

Fatih Mahallesi 704. Sokak'ta bir apartmanın çatısında bir kuşun ipe takıldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çatıya çıkarak kuşu bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde kurtardı.

Kurtarılan kuşun sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, ekipler tarafından doğal yaşam alanına salındığı öğrenildi. - ERZİNCAN

