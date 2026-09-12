Çatıksu köyünde 4 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde yaşanan içme suyu sorununun çözümü için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

İl Özel İdaresi ve köy muhtarlığının iş birliğiyle yaklaşık 4 kilometrelik içme suyu isale hattı tamamlanarak köyün su deposuna su verildi. Çatıksu köyündeki hattın hizmete alınması dolayısıyla program düzenlendi. Duaların edildiği programa Vali Mustafa Eldivan, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Aydoğan Karasu ve vatandaşlar katıldı.

Vali Eldivan, çalışmaların imece ve devlet-vatandaş iş birliğiyle tamamlandığını belirterek, "Güzel bir imeceyle, devlet-vatandaş iş birliğiyle bugün itibarıyla suyumuzu akıttık. İnşallah önümüzdeki dönemde Adabaşı ve Konursu köylerimizin de içme suyu problemlerini çözdüğümüzde Bayburt'ta artık içme suyu altyapısı yenilenemeyecek, geliştirilemeyecek ve suyu olmayan herhangi bir köyümüz kalmayacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı