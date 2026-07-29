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Çarşamba’da ‘Gönüllü Hasat Etkinliği’

Çarşamba’da ‘Gönüllü Hasat Etkinliği’
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüsü 16 genç, "Gönüllü Hasat Etkinliği" kapsamında şeftali hasadı yaptı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüsü 16 genç, "Gönüllü Hasat Etkinliği" kapsamında şeftali hasadı yaptı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı yürütülen "Gönüllü Hasat Etkinliği" kapsamında 16 gönüllü genç, Köklük Mahallesi'nde şeftali hasadına katıldı.

Çarşamba Gençlik Merkezi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte gençler, şeftali üreticisi Gökan Öztür'e ait bahçede hasat yaptı. Market raflarında gördükleri ürünlerin üretim aşamalarını yerinde inceleyen gençler, şeftalileri topladı, paketledi ve hasat süreci hakkında üreticiden bilgi aldı.

"Gençlerimize kırsal yaşamı tanıtmayı hedefliyoruz"

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Gönüllü Hasat Etkinliği" ile gençlerin tarımsal üretim süreçlerini sahada deneyimlediklerini söyleyen Çarşamba Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Katoğlu, " Bu etkinliklerle gençler, ülkenin dört bir yanında belirlenen tarihlerde, hasat faaliyetlerine gönüllü olarak katılarak tarım çalışmalarını sahada deneyimleme fırsatı bulacaklar. Gönüllü Hasat Etkinliği ile gençlerin tarımsal üretim süreçlerine doğrudan katılımı sağlanarak, üreticilere destek verilmesi ve kırsal yaşamın daha yakından tanıtılması hedeflenmektedir. Çarşamba Gençlik Merkezinde görev yapan gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle bu kapsamda şeftali hasadı etkinliği yaptılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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