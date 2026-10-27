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Çankırı Şabanözü'de sis görüş mesafesini 30 metreye indirdi, sürücüler yavaşladı

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Çankırı Şabanözü'de sis görüş mesafesini 30 metreye indirdi, sürücüler yavaşladı Haber Videosunu İzle
Çankırı Şabanözü'de sis görüş mesafesini 30 metreye indirdi, sürücüler yavaşladı
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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, Şabanözü-Eldivan yolunda görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, yoğun sis nedeniyle hızlarını azaltarak kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, Şabanözü- Eldivan yolunda görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, yoğun sis nedeniyle hızlarını azaltarak kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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