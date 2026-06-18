Çankırı'da nesli tehlike altında olan vaşak ve yavruları kamerada
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ve yavrularını görüntüledi. 'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşaklar, koruma altındaki türler arasında yer alıyor.
Çankırı'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında olan vaşak ve yavruları, fotokapan kameralarına yakalandı.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak ve yavruları, fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşak ve yavrularının ormanda yürüdüğü görülüyor. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı