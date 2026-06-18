Çankırı'da nesli tehlike altında olan vaşak ve yavruları kamerada

Çankırı'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında olan vaşak ve yavruları, fotokapan kameralarına yakalandı.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak ve yavruları, fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşak ve yavrularının ormanda yürüdüğü görülüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı