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Bahçesindeki leyleklerin öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

Bahçesindeki leyleklerin öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu
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Çankırı'da Abbas Alataş, evinin bahçesindeki ağaca yuva yapan iki leyleğin telef olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Leylekleri kurtaramadığı için üzüntüsünü dile getiren Alataş, o anları kaydetti.

Çankırı'da evinin bahçesindeki ağaca yuva yapan leylekleri telef olmuş halde bulan vatandaş, "Size sahip çıkamadım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Çankırı'da Abbas Alataş isimli vatandaşın evinin bahçesine yuva yapan iki leylek henüz belirlenemeyen sebeple telef oldu. Leyleklerin telef olduğunu gören Alataş ise gözyaşlarına boğuldu. O anları kayıt altına alan Alataş, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Bu hayvanlar yuva yapabilmek için binlerce kilometre uzaktan geliyorlar. Onlar benim misafirim ama elimiz kolumuz bağlandı da şu hayvanları kurtaramadık. Bunlar da bir can. Elim, kolum bağlı, kurtaramadım. Çam ağacının tepesine nasıl çıkayım? Düşmeden önce kurtaramadım" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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