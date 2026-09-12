Çanakkale’de 7 yerli ve milli susam çeşidi hasat edildi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürülüğü tarafından yürütülen 'Yerli ve Milli Susam Çeşitleri Demonstrasyonu' çalışmalarının üçüncü yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 7 yerli ve milli susam çeşidi, düzenlenen tarla gününde makineli olarak hasat edildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bayramiç ilçesi Ağaçköy'de, üretici Mutlu Çalık'ın tarlasında yürütülen 'Yerli ve Milli Susam Çeşitleri Demonstrasyonu' çalışmalarının üçüncü yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 7 yerli ve milli susam çeşidi, düzenlenen tarla gününde makineli olarak hasat edildi. Tan 99, Tanas, Osmanlı 99, Sarısu, Cumhuriyet 99, Orhangazi 99 ve Kepsut 99 çeşitlerinin bölge şartlarındaki performansı ve makineli hasada uygunluğu değerlendirildi.

Tarla gününe Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, üreticiler, teknik personel katıldı.

Üç yıldır organik tarıma geçiş sürecine uygun sürdürülen çalışmayla; bölgeye uygun yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması, susam üretiminin geliştirilmesi ve hasatta işçilik yükünün azaltılması hedefleniyor. Bayramiç'in geleneksel üretim kültürünün önemli bir parçası olan susam, coğrafi işaretli Bayramiç Helvası başta olmak üzere tarıma dayalı sanayinin önemli hammaddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı