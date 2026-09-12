Haberler

Çanakkale’de 7 yerli ve milli susam çeşidi hasat edildi

Çanakkale’de 7 yerli ve milli susam çeşidi hasat edildi
Güncelleme:
+18 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürülüğü tarafından yürütülen ‘Yerli ve Milli Susam Çeşitleri Demonstrasyonu’ çalışmalarının üçüncü yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 7 yerli ve milli susam çeşidi, düzenlenen tarla gününde makineli olarak hasat edildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürülüğü tarafından yürütülen 'Yerli ve Milli Susam Çeşitleri Demonstrasyonu' çalışmalarının üçüncü yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 7 yerli ve milli susam çeşidi, düzenlenen tarla gününde makineli olarak hasat edildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bayramiç ilçesi Ağaçköy'de, üretici Mutlu Çalık'ın tarlasında yürütülen 'Yerli ve Milli Susam Çeşitleri Demonstrasyonu' çalışmalarının üçüncü yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 7 yerli ve milli susam çeşidi, düzenlenen tarla gününde makineli olarak hasat edildi. Tan 99, Tanas, Osmanlı 99, Sarısu, Cumhuriyet 99, Orhangazi 99 ve Kepsut 99 çeşitlerinin bölge şartlarındaki performansı ve makineli hasada uygunluğu değerlendirildi.

Tarla gününe Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, üreticiler, teknik personel katıldı.

Üç yıldır organik tarıma geçiş sürecine uygun sürdürülen çalışmayla; bölgeye uygun yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması, susam üretiminin geliştirilmesi ve hasatta işçilik yükünün azaltılması hedefleniyor. Bayramiç'in geleneksel üretim kültürünün önemli bir parçası olan susam, coğrafi işaretli Bayramiç Helvası başta olmak üzere tarıma dayalı sanayinin önemli hammaddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti

Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
Bahçeli'nin “Öcalan'a ev” çıkışı tartışma yarattı! Gürlek'in sözleri yeniden gündemde

Bahçeli “Öcalan'a ev yapıldı” dedi, Gürlek'in sözleri yeniden gündemde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını açıkladı

Pezeşkiyan'dan Hürmüz'ün açılması için 2 şart
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

Üniversite hastanesinde skandal: Görenler neye uğradığını şaşırdı

Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

Sahibini tanımayan yok, fiyatı servet değerinde
Filo Jet faciasında kan donduran görüntü! Kayıp yolcunun ailesine gönderdiği son video ortaya çıktı

Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş
Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı

Yolda yürürken kalp krizi geçirdi! Türk polisi böyle kurtardı
Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti

Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti
CHP'li Gürsel Erol'dan Murat Kurum'a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı

CHP'li vekil bakanı öve öve bitiremedi: Emsali görülmemiş