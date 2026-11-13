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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği lodos nedeniyle 16.45'te çift yönlü durdurulacak

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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği lodos nedeniyle 16.45'te çift yönlü durdurulacak Haber Videosunu İzle
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği lodos nedeniyle 16.45'te çift yönlü durdurulacak
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Çanakkale Boğazı, lodos fırtınasının etkisiyle saat 16.45 itibariyle çift yönlü gemi trafiğine kapatılacak. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla geçişlerin durdurulacağını diğer gemi kaptanlarına bildirdi.

Çanakkale Boğazı, saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle saat 16.45 itibarıyla çift yönlü trafiğe kapanacak.

Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısında, fırtınanın kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde saatte 60-90 kilometreyi bulacağı yer aldı. Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisini göstermesiyle birlikte boğaz, kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 16.45 itibarıyla kapatılacak.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatılacağını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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