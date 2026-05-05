Bursa'da Yaren leyleğin yuvasında büyük sevinç...Beş yavru da görüntülendi

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğuyla tanınan Yaren leyleğin yuvasında bu yılki yavru sayısı netleşti. Günlerdir merakla beklenen en küçük yavru da ilk kez başını gösterdi, böylece Yaren ve eşinin bu sezon beş yavru büyüttüğü kesinleşti.

Uluabat gölü kenarındaki Eskikarağaç'ta bebek Yaren sevinci yaşanıyor.

Baharın gelişiyle birlikte yuvasına dönen Yaren leylek ve eşi, bu yıl da doğaseverleri heyecanlandırdı. Günlerdir yuvada hareketlilik gözlenirken, son olarak en küçük yavrunun da kameraya yansımasıyla yavru sayısının beş olduğu ortaya çıktı. Yavruların sağlıklı gelişimi için ilk bir ayın kritik olduğuna dikkat çekiliyor.

Yaren çifti, yavrularını korumak için yuvaya sürekli saman ve yosun taşıyarak ortamı sıcak tutmaya çalışırken, sık sık beslenmelerini de sağlıyor. Zaman zaman yavruların tamamının yuvada görülmemesi ise doğal davranış olarak değerlendirilirken, ebeveynlerin yavrularını kontrol altında tuttuğu ifade ediliyor.

Her yıl yavru sayısında değişiklik gözlenen Yaren leyleğin geçmişte altı yavru büyüttüğü bilinirken, bu yılki beş yavrunun gelişimi de yakından takip ediliyor. Gölyazı'da yaşayan vatandaşlar ve doğaseverler ise yavruların büyüme sürecini heyecanla izlemeye devam ediyor.

Yaren leyleğin hikayesi, bu yıl da doğanın umut veren yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
