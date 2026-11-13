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Bursa'da kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi, Nilüferköy'de gökkuşağı oluştu

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Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodos kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Nilüferköy civarında yağmurla birlikte oluşan gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekerken, o anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, Nilüferköy civarında yağmurla birlikte oluşan gökkuşağı dikkat çekti.

Bursa'da sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli lodos, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, Nilüferköy civarında yağmurla birlikte gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Bölgede lodosun şiddetini hafifletmesiyle birlikte ortaya çıkan renk cümbüşü, güzel görüntüler oluşturdu. Gökyüzünü rengarenk süsleyen gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekerken, o anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kent merkezinde ise lodos sebebiyle vatandaşların zorla ayakta durması yine kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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