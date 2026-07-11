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Bursa'nın sahillerinden sevindiren haber

Bursa'nın sahillerinden sevindiren haber
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Bursa'nın Mudanya, Karacabey, Gemlik ilçeleri ve İznik Gölü kıyısındaki 24 plajda yapılan Temmuz ayı birinci tur ölçümlerinde, plajların genelinde iyi kalitede su tespit edildi. 20 plaj 'iyi', 4 plaj ise 'orta kalite' olarak sınıflandırıldı.

Bursa'da Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan Temmuz ayı birinci tur ölçümlerinde 24 plajın sonuçları açıklandı. Analizlerde plajların genelinde iyi kalitede suya sahip olduğu açıklandı.

Bursa il sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Gemlik'te 8, Mudanya'da 9 ve Karacabey'de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı. Yapılan analizlerde alınan numunelerin 20 plajda değerlerin altında, 4 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi. Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa " iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa "orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" tespitlerine yer veriliyor.

Bursa'nın "iyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:

"Gemlik: Büyükkumla Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajlarında 'iyi kalite su' iken Narlı Halk Plajı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Kadınlar Plajı 'orta kalite su'

Mudanya: Altıntaş Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı, B.B.B. Eğerce Halk Plajı, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Coşkunöz Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajı 'iyi kalite su' iken Kumyaka Halk Plajı 'orta kalite su'

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajları plajlarında 'iyi kalite su'

İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Orhangazi Halk Plajı ve Darka Tatil Köyü'nde 'iyi kalite su' olarak belirlendi". - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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