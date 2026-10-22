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Burdur'un Askeriye köyünde 3 hayvan telef oldu, Valilik incelemeyi sürdürüyor

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Burdur'un Askeriye köyündeki bir işletmede 3 hayvanın telef olduğu, Burdur Valiliğinin açıklamasıyla bildirildi. Valilik, ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme ve analiz çalışmalarının sürdüğünü, numunelerin Konya Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderildiğini duyurdu.

Burdur'un Askeriye köyünde 3 hayvanın telef olduğu olayla ilgili Burdur Valiliğince yapılan açıklamada, hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme ve analiz çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Ekim 2026 tarihinde Burdur Merkez Askeriye köyünde hayvan ölümleri gerçekleştiği yönündeki ihbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğümü ekipleri ilgili işletmeye intikal etmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda işletmede toplam 3 hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir. Ekiplerimizin işletmeye intikal ettiği sırada 1 hayvanın ölü, 2 hayvanın ise hasta durumda olduğu görülmüştür. Ölen hayvan üzerinde otopsi işlemi gerçekleştirilmiş; alınan iç organ ve yem (silaj, çayır otu ve fabrika yemi) numuneleri aynı gün Konya Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmiştir. Hayvanların ölüm sebebinin tespiti amacıyla yapılan inceleme ve analiz çalışmaları devam etmektedir. Köyde gerçekleştirilen sağlık taramasında başka hayvan ölümü tespit edilmemiştir. İlgili diğer hayvancılık işletmeleri de tarafımızdan yakından takip edilmekte olup, süreç titizlikle izlenmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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