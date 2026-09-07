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Burdur’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Burdur’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla 75 vatandaş güvenli bölgeye tahliye edilirken, metruk bir ev yangından etkilendi.

Yangın, saat 10.20 sıralarında Bucak ilçesi Kızılseki Mahallesi Yoncaağaç mevkii ile Kavacık Mahallesi Kavacık köyünde çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yangına 5 hava aracı, 21 arazöz, itfaiye ve iş makinelerinin yanı sıra 110 personel ve 5 Jandarma Asayiş Timi ile müdahale ediliyor.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına hızlı şekilde müdahale ettiğini belirterek, "Saat 10.20 itibariyle Burdur ilimiz Bucak ilçesi Kızılseki Mahallesi'nin Yoncaağaç mevkiinde ve Kavacık Mahallesi Kavacık köyünde yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde olaya, alana intikal etti. Şu an itibariyle yangına müdahale etmek amacıyla 5 hava aracı, 21 arazöz, itfaiye, iş makinesi olmak üzere yine bunun dışında özellikle 110 personel ve 5 Jandarma Asayiş Timi ile de bölgeye müdahalemiz devam ediyor" dedi.

Tedbir amacıyla 75 vatandaşın köylerden güvenli alana tahliye edildiğini aktaran Vali Bilgihan, "Şu an itibariyle tedbiren 75 vatandaşımızın tahliyesini köylerimizden güvenli bir alana yapmış durumdayız. Metruk durumda olan bir ev yangından etkilenmiş durumda. Şu an itibariyle can ve mal kaybı söz konusu değil. Arkadaşlarımız yoğun ve hızlı bir şekilde müdahalelerini devam ettiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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