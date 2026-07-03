Muhtarın cabasıyla tarihi çeşme tekrar akmaya başladı

Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde Kör Çeşme olarak bilinen tarihi çeşme, muhtar ile mahalle sakinlerinin ortak çalışmasıyla temizlenerek yeniden akmaya başladı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nin simgelerinden biri olan ve halk arasında "Kör Çeşme" olarak bilinen tarihi çeşme, yapılan temizlik çalışmasının ardından yeniden gür bir şekilde akmaya başladı. Türlübey Mahallesi Muhtarı İmdat Karataş, mahalle sakinleriyle birlikte kepçe, kazma ve kürek kullanarak çeşmenin su yolunda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmanın ardından çeşmenin suyu yeniden akarken, eskisine göre daha güçlü debiye ulaşması mahalle halkını sevindirdi.

Çalışmanın başarıyla tamamlanmasının ardından açıklamada bulunan Muhtar İmdat Karataş, mahalleye yeniden su kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, çalışmalara destek veren Yaşar Başkonyalı ve Süleyman Duman'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Mahalle sakinleri de yıllardır Türlübey'in önemli değerlerinden biri olan Kör Çeşme'nin yeniden gür şekilde akmasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı