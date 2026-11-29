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Bursa'da olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 29 Kasım 2026 Pazar günü yapılması planlanan toplam 15 seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO tarafından yapılan açıklamada, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) hattındaki karşılıklı seferler ile Armutlu (İhlas) bağlantılı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun iptal ettiği seferler arasında saat 08.00, 09.30, 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Mudanya-İstanbul seferleri ile saat 08.00, 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul-Mudanya seferleri yer aldı. Ayrıca saat 09.30'daki Mudanya-Armutlu, 10.00'daki Armutlu-İstanbul, 14.00'teki İstanbul-Armutlu ve 15.30'daki Armutlu-Mudanya seferleri de iptal edildi.

İDO ise olumsuz hava şartları nedeniyle saat 11.30'da yapılması planlanan Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı