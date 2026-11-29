BUDO ve İDO, Bursa'daki 15 deniz otobüsü seferini hava nedeniyle iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO ve İDO, 29 Kasım 2026 Pazar günü planlanan toplam 15 deniz otobüsü seferinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İptaller, BUDO'nun Mudanya-Kabataş ile Armutlu bağlantılı seferlerini ve İDO'nun saat 11.30'daki seferini kapsıyor.
Bursa'da olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 29 Kasım 2026 Pazar günü yapılması planlanan toplam 15 seferin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO tarafından yapılan açıklamada, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) hattındaki karşılıklı seferler ile Armutlu (İhlas) bağlantılı seferlerin iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun iptal ettiği seferler arasında saat 08.00, 09.30, 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Mudanya-İstanbul seferleri ile saat 08.00, 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul-Mudanya seferleri yer aldı. Ayrıca saat 09.30'daki Mudanya-Armutlu, 10.00'daki Armutlu-İstanbul, 14.00'teki İstanbul-Armutlu ve 15.30'daki Armutlu-Mudanya seferleri de iptal edildi.
İDO ise olumsuz hava şartları nedeniyle saat 11.30'da yapılması planlanan Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiğini duyurdu.