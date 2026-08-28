Bozkır'da Sel ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Konya'nın Bozkır ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İç Anadolu bölgesinde beklenen yağışlar kapsamında Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar Mahallesi'nde sağanak yağış ve yer yer dolu etkili oldu. Yoğun yağış sonrasında mahalle genelinde su baskınları ve taşkınlar yaşandı. Özellikle etkili olan sel suları, mahalle arasındaki su ve altyapı hatlarının tahrip olmasına ve toprak altındaki boruların gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Yaşanan olumsuzlukların ardından mahallede hasar tespit ve temizlik çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Hamzalar Mahallesi muhtarı Yusuf Er de, "Mahallemizde meydana gelen şiddetli yağış ve dol hasarından sonra hasar tespit çalışmaları yaparak gerekli mercilere ulaştırdık. Allah beterinden korusun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı