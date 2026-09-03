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Bor'da Yem Bitkileri Üretim Alanları Denetlendi

Bor'da Yem Bitkileri Üretim Alanları Denetlendi
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Niğde'nin Bor ilçesinde, Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yem bitkileri üretim alanlarını denetledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, ziraat mühendisleri Esra Duman ve Burhan İleri ile birlikte üretim sahalarını ziyaret ederek bitkilerin gelişim durumu ve üretim sürecini inceledi. Müdürlük, üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal sürdürülebilirlik amacıyla saha çalışmalarının aralıksız süreceğini açıkladı.

Niğde'nin Bor ilçesinde yem bitkileri üretim alanları denetlendi.

Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yem bitkileri üretim alanlarında kontrol çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, ziraat mühendisleri Esra Duman ve Burhan İleri ile birlikte üretim sahalarını ziyaret etti. Arazilerde incelemelerde bulunan ekip, yem bitkilerinin gelişim durumu ve üretim sürecine ilişkin kontroller gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla saha çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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